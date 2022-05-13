Ünlü şarkıcı Hande Yener erkeklere meydan okudu! "Erkek düzenin sonu gelmek zorundadır" Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının erkeklere yönelik yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu.

1 7 Ünlü şarkıcı Hande Yener, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.