Ünlü şarkıcı Hatice yıllar öncesine götürdü! İşte Hatice'den 'Şampiyonlar Ligi' paylaşımı

Sık Sık cesur paylaşımları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hatice, 2000 yılında Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş, Yavuz Bingöl, Ceylan, Şafak Sezer, Ciguli ve Alişan gibi birçok ünlü isimle çektirdiği bir fotoğrafı yayınladı.

Hatice paylaşımına "Size şampiyonlar ligi fotoğrafı bırakayım. Yıl 2000 Prestij Müzik ailesi Avrupa Turnesi 'en kaliteli zamanlardı' Beni bulun" notunu düştü.

HER ŞEY ESKİDE KALDI

Paylaştığı fotoğrafın ardından Snob Magazin'e açıklama yapan ünlü şarkıcı, fotoğraftaki sanatçıların birçoğuyla görüşmediğini belirterek 21 yıl öncesinden bahseden şarkıcı, "Güzel günlerdi. Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı olduğu Prestij Müzik dönemiydi. Mahsun Kırmızıgül o dönem patronumdu. Avrupa turnesi için fotoğraf çekimi yapmıştık. Şimdi bu fotoğrafta yer alan isimlerden sadece Ceylan ve Alişan ile görüşüyorum. Her şey eskide kaldı. İnsan bu tür fotoğrafları görünce duygusallaşıyor" dedi.

ÜZERİMİZDEN ÇUVALLARLA PARA KAZANDILAR

Çarpıcı açıklamalarına devam eden Hatice, "Nankörlük yapmak istemiyorum ama üzerimizden çuvallarla paralar kazandılar. Bir dakika k..ımızın üzerine oturamıyorduk çalışmaktan. Öyle bir sözleşme yapmışlardır ki bir şey talep edemiyorduk. Dilenci gibi para istiyorduk resmen" dedi.