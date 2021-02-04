Hüner Coşkuner kanser mi? | Hüner Coşkuner sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi... Ünlü ses sanatçısı Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı. Hastaneden ilk açıklama geldi.

Hüner Coşkuner, yakalandığı kemik iliği kanseri sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu.

Ünlü Şarkıcıdan gelen haber sevenlerini üzdü. Hüner Coşkuner'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır”

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip olan Hüner Coşkuner, yıllardır Türk sanat müziğine emek vermektedir.

Hüner Coşkuner ile ilgili ayrıntılı biyografi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Hüner Coşkuner kimdir? Nereli ve kaç yaşında?