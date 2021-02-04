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  3. Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Türk müziğinin sevilen ismi Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü şarkıcının Hüner Coşkunerin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı.

Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Ünlü ses sanatçısı Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı. Hastaneden ilk açıklama geldi.

Hüner Coşkuner, yakalandığı kemik iliği kanseri sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu.

Ünlü Şarkıcıdan gelen haber sevenlerini üzdü.  Hüner Coşkuner'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır” 

Hüner Coşkuner kanser mi? | Hüner Coşkuner sağlık durumu nasıl?

Hüner Coşkuner kanser mi? | Hüner Coşkuner sağlık durumu nasıl?

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip olan Hüner Coşkuner, yıllardır Türk sanat müziğine emek vermektedir.

Hüner Coşkuner kanser mi? | Hüner Coşkuner sağlık durumu nasıl?

Hüner Coşkuner ile ilgili ayrıntılı biyografi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Hüner Coşkuner kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hüner Coşkuner sağlık durumu nasıl?Hüner Coşkuner kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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