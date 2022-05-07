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  3. Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sahne kıyafetine eleştiri yağdı! "Üst taraf mezuniyete alt taraf kafeye"

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sahne kıyafetine eleştiri yağdı! "Üst taraf mezuniyete alt taraf kafeye"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İrem Derici'nin kıyafetine eleştiri yağdı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sahne kıyafetine eleştiri yağdı! "Üst taraf mezuniyete alt taraf kafeye" 117

Ünlü şarkıcı İrem Derici, adından söz ettirmeye devam ediyor.