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Ünlü şarkıcı kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eşini de getir’

İngiliz şarkıcı ve televizyon yıldızı Jake Quickenden, sosyal medyada bir hayranının kendisiyle sevişmesi için 2,5 milyon sterlin teklif ettiği mesajları ifşa etti.

Ünlü şarkıcı kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eşini de getir’

Magazin gündemine bomba gibi düşen skandal olayın taraflarından olan şarkıcı Jake Quickenden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eşini de getir’

32 yaşındaki ünlü şarkıcıya bir hayranı 2,5 milyon sterlin karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulundu. Ünlü şarkıcı gelen bu teklifi ti’ye alarak, “Gelirken yanımda eşimi de getiririm” dedi. Anca Jake pişkin hayranından gelen cevapla adeta şoke oldu. 

"EŞİNİ DE GETİREBİLİRSİN"

Takıntılı hayranın bu mesaja cevabı ise, olayı daha da farklı bir boyuta getirerek “Onun için de sakıncası yoksa gelirken eşini de getirebilirsin” oldu.

Ünlü şarkıcı kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eşini de getir’

Bu cevap karşısında şok olan ünlü yıldız, ise 2,5 milyon sterlinlik teklifi düşüneceğini, ekstra 500 bin sterlin karşılığında bir dans edebileceğini söyleyerek konuşmayı bitirdi.

Ünlü şarkıcı kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eşini de getir’

Hamile nişanlısının teklifi üzerine mesajları yayınladığını söyleyen 32 yaşındaki şarkıcı, teklifin cazibesine kapıldığını itiraf etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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