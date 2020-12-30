Ünlü şarkıcı kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eşini de getir’

Magazin gündemine bomba gibi düşen skandal olayın taraflarından olan şarkıcı Jake Quickenden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

32 yaşındaki ünlü şarkıcıya bir hayranı 2,5 milyon sterlin karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulundu. Ünlü şarkıcı gelen bu teklifi ti’ye alarak, “Gelirken yanımda eşimi de getiririm” dedi. Anca Jake pişkin hayranından gelen cevapla adeta şoke oldu.

"EŞİNİ DE GETİREBİLİRSİN"

Takıntılı hayranın bu mesaja cevabı ise, olayı daha da farklı bir boyuta getirerek “Onun için de sakıncası yoksa gelirken eşini de getirebilirsin” oldu.

Bu cevap karşısında şok olan ünlü yıldız, ise 2,5 milyon sterlinlik teklifi düşüneceğini, ekstra 500 bin sterlin karşılığında bir dans edebileceğini söyleyerek konuşmayı bitirdi.

Hamile nişanlısının teklifi üzerine mesajları yayınladığını söyleyen 32 yaşındaki şarkıcı, teklifin cazibesine kapıldığını itiraf etti.