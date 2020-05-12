Ünlü şarkıcı Murat Boz öyle bir paylaşımda bulundu ki...

Pop müziğin başarılı isimlerinden Murat Boz,1989 yılına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Murat Boz sünnet fotoğrafına şu notu düştü: "Yumurta’nın sarısı gitti de onun yarısı adlı çalışmamız. 25.06.1989."

Paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Ünlü şarkıcının paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

- Stephen Curry sünnet düğünü

- Çok çirkinmişsin be abi

- Murat bu ne Tatlılık Allahıım

- Damat olur inşAllah

- Allahım sana kurban olsunlar

- Çok şirin

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (d. 7 Mart 1980), Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu.

İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.

1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti

Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016) ve Dönerse Senindir (2016) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır.

O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

Boz, 2000'li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu'nun vokalisti olarak çalıştı.

Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti.

Bu şarkıcılardan en fazla Tarkan ile çalıştı; Tarkan'ın altı yıl vokalistliğini yaptı.2004 yılında, Nil Karaibrahimgil'in Nil FM (2004) albümünde yer alan "Bronzlaşmak" şarkısının klibinde rol aldı.Bir sonraki yıl Grup Hepsi'nin Bir (2005) albümündeki "Yalan" şarkısında gruba eşlik etti.

Murat Boz, kendisine ait albüm ve single projelerinin dışında çeşitli projelerde yer aldı. 2011-16 yılları arasında yayınlanan ses yarışması O Ses Türkiye'nin 2014-15 yıllarındaki dördüncü sezonu hariç tüm sezonlarında jürilik yaptı.

Yarışmanın ilk sezonunda, kendi takımında yer alan sekiz yarışmacı arasından finale kalan Oğuz Berkay Fidan, finalde de en çok oyu alarak birinci oldu. Böylece kendisi de yarışmanın ilk sezonunun kazanan jüri üyesi oldu.

Hürriyet'ten Ceren Şehirlioğlu, şarkıcının jüri üyeliğini takdir ederek "Pek bir vicdanlı, şefkatli. Öte yandan yüksek enerjisi zaman zaman fazla ilgi bekler gibi görünmesine sebep oluyor. Arada sırada lise seviyesi espriler yapsa da yedi jüri arasında en samimi duranlardan biri." yorumunu yaptı.

Murat Boz, bir dönem Aslı Enver ile birliktelik yaşamıştır.