Ünlü şarkıcı Murat Boz'a Esma Er'den hayrete düşüren teklif! Görenler inanamadı! "Biz de yapalım"

Murat Boz instgaram hesabından yeğeni Pelin ile olan bir pozunu paylaştı. Boz'un o fotoğrafına şarkıcı Esma Er de yorum yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Murat Boz'a takipçileri, "Keşke senin de baba olduğun günleri görebilsek" ve "Eline çok yakışmış" şeklinde yorumlar yaparken arkadaşı Esma Er'den çarpıcı bir yorum geldi.

Esma Er'in Murat Boz'a “Biz de yapalım" yorumunu yapması dikkatlerden kaçmadı.