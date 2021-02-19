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Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu!

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay, koronavirüs aşısı oldu. Sanatçının hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Orhan Baba aşı oldu... Herkes şifa bulsun" ifadelerine yer verdi.

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile ünlü şarkıcının koronavirüs aşısı olurken çektiği görüntüyü paylaştı.

Sanatçının hayat arkadaşı Sevim Emre, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Orhan Baba aşı oldu... Herkes şifa bulsun" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması dolayısıyla düşen ve bu nedenle fizik tedavi görmeye başlayan Orhan Gencebay'ın koronavirüs aşısı olurken çekilen görüntüsüne çok sayıda beğeni geldi.

SOL ELİNDE ŞİŞLİK VE MORARMA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sol elinde şişlik ve morarma şikâyeti olan ünlü şarkıcı Orhan Gencebay, Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman'ın yaptığı muayene ve tetkikleri sonucunda geçtiğimiz günlerde tedavi altına alınmıştı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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