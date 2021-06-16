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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın acı günü: Babasını toprağa verdi!

Şarkıcı Rafet El Roman'ın 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının babasının cenazesi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın acı günü: Babasını toprağa verdi!

52 yaşındaki ünlü şarkıcı babasının vefatıyla sarsıldı. El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, 90 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZE ÇERKEZKÖY'E GETİRİLDİ

Almanya'nın Frankfurt kentinde hayatını kaybeden Yaşdut'un cenazesi ailenin akrabalarının yaşadığı Çerkezköy ilçesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Caneze, Bahçeli Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yaşdut Bahçeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın acı günü: Babasını toprağa verdi!

Cenazeye Rafet El Roman, Yaşdut ailesi, sanat dünyasından isimler, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ile vatandaşlar katıldı.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın acı günü: Babasını toprağa verdi!Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın acı günü: Babasını toprağa verdi!Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın acı günü: Babasını toprağa verdi!

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