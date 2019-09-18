Ünlü şarkıcı Reynmen'e çattı: Onun yaptığını müzik olarak görmüyorum

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, bir televizyon programına katıldı.

Katıldığı televizyon programında Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtlayan Yalçıntaş, Reynmen hakkında açıklamalarda da bulundu.

Yalçıntaş, sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapan Reynmen'e çattı.

Ünlü şarkıcı, Reynmen için "Reynmen'in yaptığını müzik olarak görmüyorum" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun Reynmen sorusu üzerine İlyas Yalçıntaş, Reynmen'in yaptığı işi ticari olarak nitelendirdi ve "Popüler kültür trendi" dedi.

İLYAS YALÇINTAŞ KİMDİR?

7 Mart 1989 yılında İstanbul’da doğan İlyas Yalçıntaş, X Factor isimli yarışma da kendi bestelediği İncir isimli şarkısıyla yarıştı ve bir anda tüm Türkiye’nin dikkatini çekti.

Lise eğitimini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anadolu Lisesinde tamamlayan İlyas Yalçıntaş arkadaşı ile birlikte bestelediği şarkısı ile bir anda Türkiye gündemini sarsarak çıkış yaptı. Sonrasında Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası ile yeniden düzenlediği İncir şarkısı TTNET Müzik ve Kral Pop’ta 1. sırayı aldı. İlerleyen zamanlarda büyük işlere imza atacağı öngörülen İlyas Yalçıntaş’ın menajerliğini 565 Yapım üstleniyor.

Enbe Orkestrası ile yolunun kesişmesini “X Factor Star Işığı” yarışmasında bestesi Orçun Karaman’a Sözleri İskender Kürekçi’ye ait olan İncir şarkısının çok beğenilmesi üzerine Samsun Demir’in Behzat Gerçeker ile tanıştırması ile Enbe Orkestrası ile çalışmaya başladı ve iki şarkı ile yer aldı. Kariyerinin dönüm noktası olduğu söyleyen İlyas Yalçıntaş ileride çok farklı projelere imza atacaklarını söyledi.

REYNMEN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradanda mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradanda ayrılarak Açıköğretim’de Liseyi tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ilede arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür.

Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.

Yusuf Aktaş internet dünyasındaki tanınan ismi ile Reynmen aslen baba tarafından Sivas‘lıdır.

30 Temmuz 2018 tarihinde Gece Gelir Hüzün isimli şarkısı ile çıkış yapan Yusuf Aktaş’ı bir çok kişi Reynmen zannetmiştir. Ancak bir ilgisi yoktur.

Yusuf Aktaş hakkında en fazla merak edilen sorulardan bir tanesi’de sevgilisi kimdir. Bu konu ile ilgili bir çok magazin ve haber sitesinde Bahar Şahin ismi geçmektedir. Ancak gerçekten sevgilisi mi değil mi bu konu hakkında henüz net bir cevap alınamamıştır.