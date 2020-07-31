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  3. Ünlü şarkıcı Rita Ora bikinisinin azizliğe uğradı!

Ünlü şarkıcı Rita Ora bikinisinin azizliğe uğradı!

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora tatil yaparken bikinisinin azizliğine uğradı. Ünlü şarkıcı denizden çıkarken bikinisinin düşmesi sonucu frikik verdi.

Ünlü şarkıcı Rita Ora bikinisinin azizliğe uğradı! 1112

Rita Ora, arkadaşlarıyla Ibiza'da güneşin ve denizin tadını arkadaşlarıyla çıkarıyor.