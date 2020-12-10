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  3. Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yapılan araştırmaların ardından apandisit ameliyatına alındı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı! 1111

Simge Sağın, dün akşam şiddetli bir karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu.