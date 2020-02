Ünlü şarkıcı tecavüze uğradığını itiraf etti!

Şarkıcı Duffy'den tecavüz itirafı geldi. Ünlü isim, bu itirafı sosyal medyadan yaptı.

35 yaşındaki Galli yıldız, binlerce takipçisine yönelik yazdığı mesajda, “iyileşmesinin zaman aldığını” ve “artık iyi olduğunu” ifade etti.

ESİR TUTULDUM

2008 tarihli ilk single’ı ‘Mercy’ ile birçok ülkede listelerin bir numarasına yükselen Duffy, “Tecavüze uğradım, bana uyuşturucu verildi ve birkaç gün esir tutuldum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına “Bunu yazmayı ne kadar zaman düşündüğümü hayal edebilirsiniz. Nasıl yazacağını, sonrasında kendimi nasıl hissedeceğimi…” ifadesiyle başlayan Duffy, şöyle devam etti:

“Pekala, doğru zaman neden şimdi ve konuşmayı benim için heyecan verici ve özgürleştirici kılan şeyin ne olduğundan tümüyle emin değilim. Bunu açıklayamıyorum.”

DUFFY KİMDİR

Aimee Anne Duffy, (d. 23 Haziran 1984), bilinen adıyla Duffy, Grammy Ödülü sahibi Galli şarkıcı ve söz yazarı.

Duffy, 15 yaşından itibaren yerel kulüplerde şarkı söylemeye başladıktan sonra İsviçreli bir gruba dahil olarak profesyonelliğe ilk adımı attı.

Bu projenin başarısız olması nedeniyle ülkesine geri dönen şarkıcı, pop star yarışmalarının bir benzeri olan "Wawffactor"a katıldı. Yarışmadan birinci çıkması beklenirken, Lisa Pedrig'in arkasında kalarak ikinci oldu.

Duffy, üniversite yıllarında da bir yandan garsonluk yaparken diğer yandan caz ve blues kulüplerinde sahne almaya devam etti. 2004 senesinde üç şarkılık bir CD kaydetti. Aynı zamanda Manchesterlı Mint Royale'in See You in the Morning albümünde yer alan iki şarkıda gruba eşlik etti. Catatonia grubundan Owen Powell ve 60ft Dolls üyesi Richard Parfitt'in aracılığıyla menajer Jeanette Lee ile tanışan Duffy, Londra'ya taşındı ve orada Suede'in eski gitaristi Bernard Butler ile birlikte solo albümü üzerinde çalışmaya başladı.

2007'de A&M Records ile anlaşan müzisyen, ilk önemli performans sınavını BBC2'nin ünlü programı Later with Jools Holland'da verdi. Sanatçı, ilk single'ı "Rockferry"yi Aralık 2007’de hayranlarına ulaştırdı. 22 Şubat'ta Jools Holland'ın programına üçüncü kez çıkan Duffy, programda "Rockferry", "Mercy" ve "Stepping Stone" parçalarını seslendirdi. 17 Şubat 2008'de piyasaya sürülen "Mercy" single'ı ülkesinde 1 numaraya kadar yükseldi. Bu sayede Duffy, son 25 senedir popüler listelerde 1 numaraya çıkmış ilk Galler sanatçısı unvanını elde etti