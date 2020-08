Ünlü şarkıcı Zara Larsson'dan Çin'e Doğu Türkistan tepkisi

İsveçli ünlü şarkıcı Zara Larsson, İsveç TV4 kanalına açıklamalarda bulunarak Çin'in Doğu Türkistan ve Hong Kong'daki olumsuz tutumuna değindi. Buralarda uygulanan baskı politikalarına karşı durduğunu vurgulayan Larsson, Çin teknoloji şirketi Huawei ile reklam anlaşmalarını iptal ettiğini belirterek, "Herkes benim insan haklarını ne kadar savunduğumu bilir. Çin'in hoş bir ülke olmadığını biliyoruz. Doğu Türkistan, Hong Kong politikaları ve Tik Tok'a karşı tavır almak için Huawei ile iş birliğini sonlandırdım." açıklamasını yaptı.

ZARA LARSSON KİMDİR?

Zara Maria Larsson, 16 Aralık 1997 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi. TV4 yetenek yarışması katılmış, Talang 2008'i kazanarak tanınmıştır. 2012'den beri, Universal Music AB (UMG)'nin sahip olduğu İsveç plak şirketi TEN Music Group ile anlaşmalı olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Ocak 2013'te yayınladığı, Uncover adlı single ile İsveç ve Norveç'teki listelerde zirveye yerleşen ilk EP albümü Introducing ile çıkış yapmıştır. Nisan 2013'te Amerika'da Sony Music Entertainment ile anlaşma imzalamıştır.

Kendisi ayrıca İsveç yetenek yarışması Stjärnskott 2007'nin finalistidir.

Talang 2008 boyunca üç tane şarkı seslendirmiştir. Bu şarkılar, "The Greatest Love of All", seçmelerde ve yarı finalde Whitney Houston'ın şarkısı "One Moment in Time" ve son olarak yarışmanın finalinde Celine Dion'un "My Heart Will Go On" şarkılarıdır. Yarışmayı 10 yaşında kazandı ve ödül olarak 500,000 SEK (yaklaşık 142,000 lira) aldı. Finalde söylediği "My Heart Will Go On" şarkısı, onun çıkış parçası olarak piyasaya sürüldü. Finaldeki performansı, YouTube'da 14 milyon kişi tarafından izlendi.

Talang'daki zaferinden dört yıldan fazla bir süre sonra bazı haberler çıksa da Larsson, ilk kısaltılmış albümünü çıkartmak için Universal Music AB (UMG)'nin sahip olduğu TEN Music Group ile bir anlaşma imzaladı. Introducing isimli albüm, 9 Aralık 2012'de YouTube'daki "Uncover" adlı şarkının gösterimiyle tanıtıldı.

Albüm, beş şarkıyla birlikte 21 Ocak 2013'te piyasaya çıktı. Albümden bir şarkı olan "Uncover"'ın YouTube'daki videosu, beş milyon izleyici sayısına ulaştı. Ayrıca "Uncover", albümün çıkış parçası olarak yayınlanmıştır. Şarkı, İsveç'te 5 milyonun üzerinde dinlenme sayısına ulaştığı için 25 Şubat 2013'te Platin ödülünü almıştır. Öte yandan Svensktoppen şarkı listesine de girmiştir.