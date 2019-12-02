Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken itiraf: Sahneye bez bağlayarak çıktım Ünlü şarkıcı Elton John, 2017 yılında verdiği röportajda prostat ameliyatı olduğu için sahneye bez bağlayarak çıktığını itiraf etti.

1 6 "Sir" lakaplı dünyaca İngiliz şarkıcı Elton John, BBC One'a röportaj verdi.