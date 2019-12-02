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  3. Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken itiraf: Sahneye bez bağlayarak çıktım

Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken itiraf: Sahneye bez bağlayarak çıktım

Ünlü şarkıcı Elton John, 2017 yılında verdiği röportajda prostat ameliyatı olduğu için sahneye bez bağlayarak çıktığını itiraf etti.

Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken itiraf: Sahneye bez bağlayarak çıktım 116

"Sir" lakaplı dünyaca İngiliz şarkıcı Elton John, BBC One'a röportaj verdi. 