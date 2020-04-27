Türk Sanat Müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.

Poyraz'ın İstanbul'daki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vefat haberini, ünlü şarkıcının basın danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Acay, paylaşımında "Necla hanım teyzeyi kaybettik. Bülent Ersoy annesini kaybettii Acımız çok büyük. Diva’m içim iki kere yandı" ifadelerini kullandı. Acay'ın açıklamasında Poyraz'ın neden vefat ettiğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ölümünün ardından paylaştığı mesajla üzüntüsünü dile getiren Bülent Ersoy, annesinin ölümüyle bir acı daha yaşadı.

Bülent Ersoy, hem en yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’ı, hem de annesini kaybetmesinin acısını yaşıyor.

NECLA POYRAZ KİMDİR?

Necla Poyraz, Bülent Ersoy'un annesidir. Eşi Fikret Erkoç’tur.

Çiftin başka bir çocuğunun olmadığı bilinmektedir. Bülent Ersoy, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlamıştır.

Necla Poyraz, İstanbul'daki evinde 27 Nisan 2020'de (bugün) hayatını kaybetmiştir.