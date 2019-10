Ünlü şarkıcıya hakaret eden kişiye kamuya yararlı işte çalışma cezası!

Zuhal Topal’ın sunduğu izdivaç programına katılan Zekeriya Atak, ’Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız’ diyerek stüdyoyu terk etti. Sonrasında ise sosyal medya hesabından bir video paylaşan Zekeriya Atak, Zuhal Topal’ın programına kendisini Seda Sayan’ın gönderdiğini belirtti. Atak ifadesinde programa gitme karşılığında da Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik’ten 4 bin 350 lira aldığını söyledi.

Seda Sayan ve Erkan Çelik’in şikayeti üzerine hakaretten 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 55’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Atak, 90 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra cezayı günlüğü 20 liradan 1800 lira paraya çevirip, Atak’ın para cezasını 4 eşit taksitte ödemesine hükmetti. Ancak Atak cezayı ödemedi. Bunun üzerine cezası ’Kamuya yararlı bir işte çalıştırma’ cezasına çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Zekeriya Atak’a gönderilen çağrı kağıdında 90 gün hapis cezasının 180 saat kamuya yararlı işte çalıştırma cezasına çevrildiği ve en yakın cumhuriyet başsavcılığına müracaat etmesi gerektiği belirtildi. Atak, İstanbul’da olduğunu ve Pazartesi günü adliyeye gideceğini söyledi.

ZEKERİYA ATAK, TAZMİNAT CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan Zekeriya Atak hakkında katıldığı izdivaç programını ’Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız’ diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle Zuhal Topal tarafından tazminat davası açılmış, dava sonunda Atak’ın Topal’a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. Zekeriya Atak, bir üst mahkemeye başvurarak tazminat kararına itiraz ettiklerini söyledi.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Aralık.1961

Seda Sayan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Pop Şarkıcısı, Dizi Oyuncusu

Doğum yeri : İstanbul

Ses Sanatçısı, program sunucusu.

Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır.

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi. Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu. Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Sanatçının nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

Sanatçının kendi ağzından hayat hikayesi :

"Eyüp'te, 11 ailenin oturduğu, avlusu, tuvaleti ortak gecekondulardan birinde doğup büyüdüm ben. İlkokula giderken, önlük ve çanta parasını çok zor denkleştirmişti babam. Çünkü tembeldi, alkol düşkünüydü. İçer içer olay çıkarır, anneme saldırır, bizi döverdi. Yaşadığımız müthiş bir yoksulluktu. Bazı geceler yiyecek ekmek bulamazdık. Annemin, 'Bakkala ekmek gelmemiş, uyuyun ekmek gelince ben sizi uyandırırım' diyerek bizi kandırıp aç yatırdığı çok olurdu. Ama babamın içki parası her zaman bulunurdu. Öyle kavgacıydı ki, evdekileri dövdüğü yetmez gibi, kirasını ödemediği evsahipleri para konusunda ısrar edince onları da döverdi. Hayatta en çok başkalarının aile fotoğraflarına, siyah beyaz resimlerin olduğu albümlerine özenirim. İçimde hep uktedir. Çünkü, ekmek alacak paramız yokken, fotoğraf çektiremezdik"

"Bakın, yaşanan bir olay, acısı hala yüreğimde olan bir dram var şimdi. Küçük kardeşim Sedat, ağbisi Şahin'i vurdu. Çünkü, Şahin tam bir psikopattı. Uyuşturucu kullanmak onda, kavgacılık, geçimsizlik onda, ne ararsanız var. Ve Şahin'i yaratan, onu bu hale getiren, gerçek suçlu babamdır. Şahin'i psikopat yapan babamdır. Şahin'in bu hale gelmesi hep babamın yüzündendir. Onu döve döve isyankar yaptı. Sedat küçüktü, yırtardı dayaktan. Bana dokununca artistlik yapar, yandım Allah deyince, uzatmazdı. Ama en çok dayağı ablam Nursel'le Şahin yerdi. Bu ibret olsun herkese. Alkolik ve dayakçı babalar çocuklarını düşünmeli. Şahin'in şimdi kanı değişti, tedavisi yapıldı, pırıl pırıl oldu. İnşallah artık uyuşturucu kullanmaz. Allah uyuşturucu satıcılarının belasını versin. Kendi başıma gelen bu felaketi, deprem bölgesine giderek unuttum. Yoksa müthiş bir bunalım içindeydim."

"Daha çok küçüğüm. Eyüp'teki evin avlusunda oynarken 'Maymuncu geldi' dediler. Adamın biri maymuna elbise giydirmiş, sokak aralarında dolaştırıyormuş. Ben maymunu göreceğim diye yıldırım hızıyla koşunca, komşu kadınlardan birinin çamaşır yıkamak için bahçede kaynattığı kazana çarptım. Tabii kazan da üzerime döküldü. Resmen canlı canlı haşlandım. Doktor, anneme 'Hazırlı olun, her an ölebilir' bile demiş. Kocakarı ilaçlarıyla iyileştim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ama o yanıklardan çektiğim ıstırabı asla unutamam."

"İlkokul öğretmenim Muazzez Karipçin'di. İnşallah yaşıyordur, kulakları çınlasın. Bazen 'Hadi Aysel bir şarkı söyle bakalım' derdi. Bir gün annemi çağırarak müziğe aşırı ilgim olduğunu söyledi. Konservatuvar konusu o zaman gündeme gelmişti ama nerde! Yiyecek ekmek bulamadığımız gün olurdu. Hiç unutmam öğretmenim de, elimden tutup İstanbul Radyosu'ndaki Ses Yarışması'na götürmüştü beni. Ne yazık ki başarılı olamamıştım. Günlerce ağladım, ağlamaktan gözlerimin aklarına kan oturdu. Ama müziğe öylesine sevdalıdır ki Aysel... Bu uğurda her şeyi göze alarak evden bile kaçar. Henüz 15 yaşındaydım. Babamın evde herkesi kırıp döktüğü bir gün Kadırga'daki evden kaçtım. Hiç unutmuyorum, geceyi Fındıkzade'de bir apartman boşluğunda geçirdim. Sokakta yattım açıkçası. Yanımda Ümit adlı bir kız arkadaşım daha vardı. Ertesi gün de Şişli'deki aile dostumuz Şükran ablamın yanına gittim. Polise başvurmuş ailem. Sonra karakola gidip teslim oldum. Bu olay hayatımdaki en büyük risktir. Başıma her şey gelebilirdi çünkü. Bu yüzden kimsecikler evinden kaçmasın, sakın ola bana özenmesinler, benim kadar şanslı olmayabilirler. Kaçış nedenim babamdı. Şarkı söylememe de karşı çıkmıştı."

"Tavernada çalışırken, birisi Turgut Akyüz'e tavsiye etmiş beni. Rahmetli Turgut beni dinleyip beğenince, o zamanın meşhur eğlence yerlerinden olan Stardust'ta üç bin lira yevmiyeyle işe başladım. Silahlı bir saldırı sonunda Turgut ölünce yıkıldım. Ardından sahildeki Kamacı'da çalıştım. Derken, Gülizar Gazinosu'na geçtim ve artık sınıf atlamıştım. Seda Sayın dediler, sonra Seda Sayan oldum. Filmlere başladım ve Fahrettin Aslan keşfetti beni. O ara Zeki Alasya- Metin Akpınar'ın yanında 'Elma Kabare' de çalıştım. Şov gereği Demirel'in, Özal'ın, İnönü'nün fallarına bakmıştım, şarkılar söylemiştim."

"Eyüp'te, Kadırga'da bazen para bulunca sinemaya kaçardık. Ve ben Türk filmlerine bayılırdım. Ordaki aşklara, kızların bir anda şöhreti, parayı bulmasına mest olurdum. Ve mahallede bir marangoz kalfasına aşıktım. İlk aşkımdı o. Ama çocuğun haberi yoktu. Dikkatini çekmek için neler yapmazdım ki! Kafama çoraplar geçirip yatar, sabah ruj sürerdim. Nafile! İlk aşkta hüsran yaşadım."

Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Stardust kulübünde assolist oldu. Sonra da Gülizar'da assolistlik yaptı. Gazinocu Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim'e assolist olarak çıkarıldı.

Seda Sayan, 1978 yılının Ağustos ayında sahneye çıkabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi.

Reklam filmlerinde de oynayan Seda Sayan, Pepsi’nin ardından Desa reklamlarıyla ekranda sıkça göründü.

2016 yılında çıkardığı "Karagözlüm Ölesim Var" adlı singlesinin klibinde nişanlısı Gaziantepli terzi Erkan Çelik ile birlikte oynadı.

Evlilikleri :

1. Evliliği : 1987 mayıs ayında Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile evlendi. 6 ay sonra yine 1987 aralık ayında boşandı.

2. Evliliği : 1990 yılında Beşiktaşlı Sinan Engin ile evlendi. 1995 yılında boşandı. Oğulcan Engin adında bir oğlu vardır.

3. Evliliği : 25 Ağustos 1998 tarihinde motorlu kurye Soner Yapcacık ile evlendi. 1999 Ocak ayında boşandı.

4. Evliliği : 2000 Nisan ayında iş adamı Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 Ocak ayında boşandı.

5. Evliliği : 2004 yılında futbolcu Hakan Şükür'ün de kardeşi olan futbolcu Gökhan Şükür ile evlendi. 2005 yılında boşandı.

6. Evliliği : 1 Şubat 2008 tarihinde Onur Şan ile evlendi. 2010 şubat ayında boşandı.

2017 yılının Mart ayında 6 yıllık sevgilisi Erkan Çelik'ten ayrıldı.

Seda Sayan, 2018 yılının Ağustos ayında Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8 ile anlaştı ve 2019 yılında yeni sezon "O Ses Türkiye" adlı ses yarışmasında Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise Açıkgöz ve Murat Boz jüri olarak birlikte görev aldı.

"Yemekteyiz" adlı televizyon programının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu, 10 Haziran 2019 tarihinde bu sezonun son programını sundu. "Yemekteyiz" adlı televizyon programının sunuculuğunu Seda Sayan üstlenmeye başladı...

1985 - Anılarım

1987 - Seda Sayan'la Başbaşa

1989 - Seviyor musun?

1990 - 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990 - Ya Benim Olursun

1991 - Git Demesi Kolay

1992 - İşte ... Seda Sayan

1993 - Yeter ki İste

1994 - Vız Gelir Her Şey

1996 - Ah Geceler

1997 - Sensizliğe Yanarım

1999 - Ben Sana Demedim mi?

2001 - Var Mısın?

2004 - Sıkı Sıkı

2005 - Bebeğim

2007 - Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009 - Aşkla

2011 - İftira (single)

2012 - Yağmur Altında Eriyorum (single)

2012 - Seda Sayan - Ah Aşkım

2014 - Hatıran Yeter

2016 - Karagözlüm Ölesim Var (single)

1983 - Yorgun

1986 - Saide

1986 - Kanlı Su

1993 - Üç İstanbul

1993 - Geceler

1997 - Sırtımdan Vuruldum

1999 - Evimiz Olacak mı?

2002 - Reyting Hamdi

2002 - Hastayım Doktor

2004 - Yabancı Damat

2005 - Hababam Sınıfı 3,5

2007 - Fedai

2008 - Akasya Durağı

2012 - İkizler Firarda

1992-1993 - Seda - Osman Show, Kanal 6

31 aralık 1994 - Yılbaşı Özel, ATV

1995 - Yetiş Bacım, TGRT

2000 - Mahalleler Yarışıyor, TGRT

2002-2006 - Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D

2004 - Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D

2006-2009 - Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D

7 eylül 2009 - Susma, Kanal D

5 ekim 2009 - Yalnız Değilsiniz, Kanal D

3 mayıs 2010 - 24 haziran 2011 - Sabahın Sedası, Show TV

15 ağustos 2011 - 28 ekim 2011 - Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV

31 ekim 2011 - Beyazın Sultanı, Beyaz TV

1 ekim 2012 - 5 Temmuz 2013 Seda Sultan, Tv8

30 Aralık 2013 - Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D

1 Eylül 2014 - Seda Sayan Show, Show TV

5 Ocak 2015 - Evleneceksen Gel, Star TV

2015- - Evleneceksen Gel, Show TV

ERKAN ÇELİK KİMDİR?

2011 yılında sosyal medya üzerinden Seda Sayan'la tanışan Erkan Çelik aynı yıl İstanbul'a yerlemişti. İlk işi tezgahtarlık olan Erhan Çelik, daha sonra söz yazarlığı yapmaya başladı. Seda Sayan ile tanıştığı sıralarda evli olan Erkan Çelik'in eşi Emine Çelik, eşininin kendisini Seda Sayan için terk ettiğini basına açıklamıştı. Seda Sayan, Erkan Çelik ile ayrıldığını şu sözlerle açıklamıştı: “Söz yazarı Erkan Çelik ile sevgi, saygı ve sadakat çerçevesinde devam eden beraberliğimizde aşkı, dostluğu ve iş arkadaşlığını hepinizin gözleri önünde yaşadık.

ZUHAL TOPAL'LA İZDİVAÇ

Zuhal Topal'la İzdivaç Zuhal Topal tarafından sunulan yaşam programıydı. Bir dönem Star TV'de yayınlanmıştı.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır.

9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.