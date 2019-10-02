Ünlü siyasetçi hastaneye kaldırıldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont Senatörü Bernie Sanders’in göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bernie Sanders’in danışmanlarından Jeff Weaver konuyla ilgilili açıklama yaptı.

Weaver'ın açıklaması şu şekilde:

"Sanders göğüs ağrıları konusunda rahatsızdı.

Bazı tıbbi testler ve ölçümler sonrası bir damarının tıkanık olduğu ortaya çıktı. Kendisine başarılı bir şekilde iki stent takıldı. Kendisi konuşuyor ve keyfi yerinde”

SANDERS'IN PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Bunun yanı sıra Weaver, Sanders’in önümüzdeki birkaç gün boyunca dinleneceğini ve bu sebeple programlarının iptal edildiğini kaydetti.

BERNIE SANDERS KİMDİR?

1941 doğumlu Sanders, 20’li yaşlarında Irk Eşitliği Kongre’sinin ayrımcılık karşıtı eylemlerine öncülük etmiş 1981’de Burlington belediye başkanlığı sırasında düşük fiyatlı ev projesini hayata geçirerek yoksulların ev sahibi olmasına katkı sağlamıştı.

Zenginlere karşı yoksulları korumasıyla bilinen Sanders, geçmiş yıllarda ABD’nin Körfez Savaşı ve Irak Savaşı’na müdahil olmasına karşı çıkmıştı.