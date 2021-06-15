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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a atıfta bulundu

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kliniğe girerken görüntülendi. Muhabirlerin sorusunu yanıtlayan şovmen, "Fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe, Seda Sayan'a benzemeye geldim" diyerek espirili yanıt verdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a atıfta bulundu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yine magazin gündemine damga vurdu. Üç yıldır ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, önceki gün Nişantaşı'nda estetik merkezine gitti. Mehmet Ali Erbil, “Fizik tedaviye mi geldiniz?” diye soran basın mensuplarına şakayla takılıp, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdığı yeni görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan’a atıfta bulundu. Yardımcılarının desteğiyle yürüyen Mehmet Ali Erbil, "Seda Sayan'a benzemeye geldim" diye espri yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a atıfta bulundu


Mehmet Ali Erbil hafta sonu Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğine girerken görüntülendi. 3 yıldır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil, yürürken şoförü ve yardımcısından destek aldı. Ünlü şovmen, "Fizik tedaviye mi geldiniz?" diye soran muhabirlere esprili bir yanıt verdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a atıfta bulundu

Geçtiğimiz günlerde Fransız askısı başta olmak üzere bir dizi estetik operasyon yaptıran ve yeni görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan'a atıfta bulundu.

Mehmet Ali Erbil "Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe, Seda Sayan'a benzemeye geldim." dedi.

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