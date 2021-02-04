Ünlü spiker Meltem Acet'e taciz şoku: 3 aydır kocası olduğunu iddia eden Ali Altuncevahir tarafından rahatsız ediliyor!

Ünlü spiker Meltem Acet, Ali Altuncevahir isimli bir şahıs tarafından 3 aydır sürekli olarak taciz mesajları aldığını iddia ederek şahsın kendisini ve yakınlarını rahatsız ettiğini söyledi. Yaşanan tacizlerin arkası kesilmeyince emniyete giden Acet, ifadesinde çevresini arayıp kendisinin kocası olduğunu iddia ederek yakın çevresini arayan Ali Altuncevahir'den şikayetçi oldu.

"BANA ZARAR VEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hürriyet'ten Ezgi Eğrikar'ın haberine göre Acet, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Şüpheli, ‘Sevgilim öptüm’ cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, ‘Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz’ diye mail attı.

Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir’in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum."

ÜÇ AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

Mahkeme, Ali Altuncevahir’in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet’e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Altuncevahir’in, Meltem Acet’in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.

MELTEM ACET KİMDİR?

Paranın Nabzı ve Sıradışı programlarıyla hafıza kazınan ünlü spiker Meltem Acet, halihazırda Haber Türk ekranlarında saat başı Manşet programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Meltem Acet hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki habere tıklayın.

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