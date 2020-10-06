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Ünlü sporcunun eşi bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi!

Brezilya'nın ikinci lig takımı Náutico Capibaribe FC'de forma giyen Bryan Borges'ın hamile eşi Myllena'nın doğum sancılarının artması üzerine bebeği apartman girişinin bir köşesinde dünyaya getirdi. Kadının çığlıklarına koşan komşuları kadına yardımcı olurken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Brezilyalı futbolcu Bryan Borges, geçtiğimiz günlerde hayatında unutulmayacak bir ana vesile oldu. Futbolcunun hamile eşi Myllena'nın apartmandan çıktıkları sırada sancılarının sıklaşmasının ardından apartmanın girişinde doğumu gerçekleştirmek zorunda kaldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansırken kadının çığlıklarını duyan komşular ise yardım için çiftin yanına koştu. Alınan bilgilere göre çiftin Cecilia ismi verdikleri bir kızlarının olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Ünlü sporcunun eşi bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi!

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06 Ekim 2020 Salı 09:52
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