Ünlü sporcunun eşi bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi!
Brezilyalı futbolcu Bryan Borges, geçtiğimiz günlerde hayatında unutulmayacak bir ana vesile oldu. Futbolcunun hamile eşi Myllena'nın apartmandan çıktıkları sırada sancılarının sıklaşmasının ardından apartmanın girişinde doğumu gerçekleştirmek zorunda kaldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansırken kadının çığlıklarını duyan komşular ise yardım için çiftin yanına koştu. Alınan bilgilere göre çiftin Cecilia ismi verdikleri bir kızlarının olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
Swinger soruşturmasına büyük darbe! 35 kişiye gözaltı kararı
Yasak Elma 80. bölüm fragmanı yayınlandı | Şahika'dan Ender'e büyük darbe!
Duygularımızı sömürerek sokaklarda dileniyorlardı! İşte dilencilerin gerçek yüzleri
Tuğba Keleş cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı