Ünlü sunucu Buket Aydın’ın yeni sevgilisi Demet Özdemir’in eski aşkı çıktı!

İş hayatından çok aşk hayatıyla gündeme gelen güzel sunucu Buket Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. 2. Sayfa'nın haberine göre Buket Aydın, dün akşam saatlerinde ünlü iş insanı Yaman Taciroğlu ile görüntülendi. Aydın'ın yeni sevgilisi Taciroğlu hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

DEMET ÖZDEMİR'İN ESKİ AŞKI ÇIKTI

Buket Aydın, iş insanı Yaman Taciroğlu ile görüntülenmesinin ardından, "Emir Sarıgül'ü çabuk unuttu" yorumları yapıldı. Ayrıca Yaman Taciroğlu'nun bir dönem Demet Özdemir ise aşk yaşamıştı. Özdemir ise şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki yaşarken çift evlilik hazırlıklarını sürdürüyor.

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