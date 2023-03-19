Ünlü sunucu canlı yayında bayıldı! Amerikalı sunucu herkesi korkuttu!

Amerika'nın ünlü televizyon kanallarından olan CBS Los Angeles televizyonunda meteoroloji uzmanı Alissa Carlson Schwartz, canlı yayın esnasında programdayken bir anda bayıldı. Hava durumu sunucusu Schwartz'ın bayılma esnasında gözlerinin kaydığı ve yere yığıldığı görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

ÜNLÜ SUNUCUNUN KALP RAHATSILIĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sunucu Schwartz sabah saatlerde hava durumunu sunarken bir anda bayıldı. Reklama giren kanal daha sonra canlı yayına devam edemeyerek programı sonlandırdı. Ünlü sunucunun kalp kapakçığında yaşadığı sorun nedeniyle rahatsızlandığı bildirildi. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm mesajlarınız, aramalarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler. İyi olacağım!” diyerek iyi olduğunu ifade etti.