Ünlü sunucu canlı yayında bayıldı! Amerikalı sunucu herkesi korkuttu!

Amerika'da sabah saatlerinde hava durumunu sunan spiker Alissa Carlson Schwartz canlı yayında bayıldı. O anlar ise saniye saniye canlı yayında seyirciler tarafından izlendi. Hastaneye kaldırılan spikerin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü sunucu canlı yayında bayıldı! Amerikalı sunucu herkesi korkuttu!

Amerika'nın ünlü televizyon kanallarından olan CBS Los Angeles televizyonunda meteoroloji uzmanı Alissa Carlson Schwartz, canlı yayın esnasında programdayken bir anda bayıldı. Hava durumu sunucusu Schwartz'ın bayılma esnasında gözlerinin kaydığı ve yere yığıldığı görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

ÜNLÜ SUNUCUNUN KALP RAHATSILIĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sunucu Schwartz sabah saatlerde hava durumunu sunarken bir anda bayıldı. Reklama giren kanal daha sonra canlı yayına devam edemeyerek programı sonlandırdı. Ünlü sunucunun kalp kapakçığında yaşadığı sorun nedeniyle rahatsızlandığı bildirildi. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm mesajlarınız, aramalarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler. İyi olacağım!” diyerek iyi olduğunu ifade etti.

Ünlü sunucu canlı yayında bayıldı! Amerikalı sunucu herkesi korkuttu!

İlgili Haberler
Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!
Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
Bangladeş’te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Bangladeş’te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!
Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
Bangladeş’te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Bangladeş’te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Son Haberler
Pendikspor-Denizlispor maçı 2-1 sona erdi! Kazanan ev sahibi Pendikspor!
Pendikspor-Denizlispor maçı 2-1 sona erdi! Kazanan ev sahibi Pendikspor!
Ünlü sunucu canlı yayında bayıldı! Amerikalı sunucu herkesi korkuttu!
Ünlü sunucu canlı yayında bayıldı! Amerikalı sunucu herkesi korkuttu!
Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!
Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!
Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ölü ve yaralılar var!
Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ölü ve yaralılar var!
Hırsızlar bunu da yaptı! Helikopter çalmaya kalktı uçuramayınca düşürdü! ABD'de akıl almaz hırsızlık girişimi başarısızlıkla son buldu!
Hırsızlar bunu da yaptı! Helikopter çalmaya kalktı uçuramayınca düşürdü! ABD'de akıl almaz hırsızlık girişimi başarısızlıkla son buldu!
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi!
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İstanbul Valiliği HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında 224 şahsın gözaltına alındığını duyurdu!
İstanbul Valiliği HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında 224 şahsın gözaltına alındığını duyurdu!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Esed'a 10 yıl süreyle yaptırım uygulayacak!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Esed'a 10 yıl süreyle yaptırım uygulayacak!
Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!
Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı