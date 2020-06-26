Ünlü sunucu canlı yayında görevinden ayrıldığını duyurdu!
CNN TÜRK spikeri Gözde Atasoy Kökçü, bugün gerçekleştirdiği son canlı yayınında görevinden ayrıldığını duyurdu. Atasoy, ''Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır yaptığım yayınlarda beni hiç yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim'' açıklamasında bulundu.
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26 Haziran 2020 Cuma 16:21
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