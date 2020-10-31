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  3. Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber: Yoğun bakıma alındı!

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber: Yoğun bakıma alındı!

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber: Yoğun bakıma alındı!

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz." ifadeleri kullanıldı.

İkbal Gürpınar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?İkbal Gürpınar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? 

Berna Akkaya
Editör


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