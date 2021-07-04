Ünlü sunucu Serap Paköz, estetik olanlar kervanına katıldı: "Benim neyim eksik?"

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan 'Gerçeğin Peşinde' programında sunuculuk yapan Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

SEDA SAYAN'A ÖZENDİ

Ünlü sunucu, bu kez şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi.

Sosyal medya hesabından estetik yaptırdığını duyuran Paköz , "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün. Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" ifadelerini kullandı.

Ardından operasyon sonrası bir görüntüsünü daha yayınlayan Serap Paköz, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Sunucu, "Günaydın... Operasyondan 12 saat sonra... Gece sorunsuz geçti. Her saat iyiye gidiyor" dedi.

Takipçileri ise eski halinin daha güzel olduğunu belirten yorumlarda bulundu.

