Ünlü sunucunun sevgilisi, canlı yayında duşa girdi!

Geçtiğimiz günlerde evinde canlı yayın yapan bir muhabirin duşa giren kocası oldukça konuşulmuştu. Şimdi bunun bir başka 'çıplak' versiyonu Trinny Woodall'ın başına geldi.

Çin’de başlayan ancak kısa sürede tüm dünyayı saran corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Virüsten korunmanın bir numaralı şartı evde kalmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek.

Bu uyarılara dikkat eden pek çok ünlü isim de sosyal medyadan hayranlarına sesleniyor. İngiltere’nin ünlü televizyon sunucularından Trinny Woodall, kişisel hesabından canlı yayın yapan isimler arasına katıldı.

SEVGİLİSİNİN ÇIPLAK OLDUĞUNU FARK ETMEDİ

Yayında takipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren Woodall, o sırada sevgilisinin çıplak bir şekilde banyoya yöneldiğini fark etmedi.

Woodal’ın yayınının bitmesiyle izleyenleri şaşkına uğratan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Banyodan canlı yayına bağlanan muhabire şok! Aynayı hesaba katmayınca…