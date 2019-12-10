Ünlü tarihçi Şimşirgil KYK’lı gençlerle buluşuyor

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında "Geçmiş Zaman Odur Ki" konferansı ile 12 Aralık'ta Celal Bayar Üniversitesi'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileriyle bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün eğitim faaliyetleri arasında yer alan ve öğrencilerin yükseköğrenim hayatları süresince bireysel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tarihçi Yazar Prof. Dr Ahmet Şimşirgil, 12 Aralık Perşembe Günü saat 19.00'da Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Konferans Salonunda "Geçmiş Zaman Odur Ki" konferansı ile KYK'lı öğrencilerle bir araya geliyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm öğrencileri konferansa davet ederek, "Yurtlarımızda kalan gençlerimizin akademik yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla genel müdürlüğümüz bünyesinde eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Faaliyetlerimiz arasında yer alan "Geçmiş Zaman Odur Ki" konferansı ile gençlerimizi ünlü tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil ile buluşturuyoruz. Gençlerimizin bu önemli konferansa katılmalarını tavsiye ediyorum. 12 Aralık Perşembe günü düzenlenecek programa tüm halkımız ve öğrencilerimiz davetlidir" dedi.

Ahmet Şimşirgil kimdir?

Ahmet Şimşirgil, 1959 senesinde Sinop'a bağlı Boyabat'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 1978 senesinde girdiği Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1982 senesinde mezun olduktan sonra Yeniçağ anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1985 senesinde yüksek lisansını tamamlayan Şimşirgil, 1989 senesinde de Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçiş yaptı. 1990 senesinde "Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda Tokat (1455-1574)" isimli çalışmasıyla Tarih Doktoru unvanını aldı. 1997 senesinde ise "Uyvar'ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi" teziyle doçent oldu. 2003 senesinde Profesör unvanını alan Ahmet Şimşirgil, Osmanlı şehir tarihi, siyasi hayatı ve teşkilatı ile ilgili birçok makale yayınladı. Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Ahmet Şimşirgil, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA