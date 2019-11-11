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  3. Ünlü tarihçinin çantasından çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Ünlü tarihçinin çantasından çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

The Guardian'ın aktardığına göre Rusya'nın tanınan tarihçilerinden Oleg Sokolov cesedi saklamaya çalışırken nehre düştü. Saint Petersburg polisi sarhoş olduğu belirtilen Sokolov'u cinayet şüphesiyle gözaltına gözaltına aldı.

Rus basınına göre polis, Sokolov'un evinde daha önce beraber akademik çalışmalarda bulunduğu 24 yaşındaki Anastasia Yeschenko'nun kafası kesilmiş cesedini buldu. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "63 yaşındaki bir adam Moika nehrinde kurtarıldı. Sırt çantasında bir kadının kolları bulunan adam, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 08:57

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