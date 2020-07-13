Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya ömür boyu hapis cezası

Bursa'da Bağdat Hurma Tatlı firmasının sahibi yeğeni Fatih Karaman'ı (38) kırmızı ışıkta beklerken aracının içinde tabancayla öldüren dayı Yılmaz Sevinç (53) ömer boyu hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı dayı, son savunmasında; "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde 2 yıl önce meydana geldi. Tatlı firması sahibi Fatih Karaman, kırmızı yanınca otomobiliyle durdu. Bu esnada eşiyle telefonla görüşen Karaman, otomobiline yaklaşan kişi tarafından başından tabancayla vuruldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatih Karaman'ın bağışlanan organları 7 kişiye nakledilirken, katil zanlısı dayı Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması sona eren Yılmaz Sevinç, son duruşmaya cezaevinden SEGBİS'le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılırken, ölen Fatih Karaman'ın annesi Necla Karaman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Yeğenini öldüren dayı, "Babadan kalan Bağdat Hurmacısı'nı yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk ancak mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterdik, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500'er TL vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Kendisine durumu sormaya başladığımda ise bana karşı çıktı. Haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı, beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" savunmasını tekrarladı. Necla Kahraman, oğlunu öldüren sanık kardeşine en ağır cezanın verilmesini istedi.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında tahrik indirimin uygulanmasını talep etti. Son sözünde dayı Yılmaz Sevinç ise, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından hakkında kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Yılmaz Sevinç'e hakkında takdiri indirim uygulayarak ömür boyu hapis cezası kararı verdi.

Kaynak: İHA