Banvit'e ceza kesildi! Banvit'e neden ceza aldı? Hangi tavuk markasına ceza kesildi?

Tavuk üreticilerine dün itibariyle Rekabet Kurumu ceza kesmişti. Ceza kestiği tavuk üreticilerinden olan Banvit'ten açıklama geldi. Banvit şirketi kendilerine 30,5 milyon lira ceza kesildiğini belirterek yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

156,7 MİLYON CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu, Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunu dün açıklamıştı açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada; fiyat düzeyini birlikte belirlemek ve Ege Bölgesi'nde arzın kontrolüne yönelik bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile rekabeti kısıtlayıcı davranışları kolaylaştırıcı eylemleri nedeniyle Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine toplam 156 milyon 703 bin 144 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

BANVİT AÇIKLAMA YAPTI

Kurum tarafından ceza kesilen beyaz et üreticileri ise; Abalıoğlu, Banvit,- Beypi, CP, EgeTav, Er Piliç, Gedik, Keskinoğlu ve Şenpiliç şeklinde sıralandı. Rekabet Kurumu, soruşturmaya konu diğer 10 şirkete ise kanunu ihlal etmedikleri nedeniyle idari para cezasına yer olmadığına karar verdi. Rekabet Kurumu tarafından ceza kesilen şirketlerden biri olan Banvit'ten hissedarlarına yönelik açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada Rekabet Kurumu tarafından toplamda 30.518.617,48 TL tutarında idari para cezası verildiği kaydedilirken, gerekçeli kararın ise 2019 yılı içinde açıklanacağı ifade edildi.

30 GÜN İÇİNDE ÖDERSE YÜZDE 25 AZ ÖDEYECEK

İdari para cezasının süresi içinde ödenecek olması sebebiyle, 2019 yılının ilk çeyreği için söz konusu tutarın kayıtlarına gider olarak yansıyacağı da vurgulanan açıklamada, ödemenin, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılması durumunda ise yüzde 25 indirim uygulanacağı da kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada karara ilişkin yasal hakların kullanılacağı da belirtilirken, yargı yoluna başvurulacağı da ifade edildi.

CEZA KESİLEN PİLİÇ FİRMALARI

Abalıoğlu YemSoya ve Tekstil Sanayi A.Ş.,

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.,

Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş.,

CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

EgeTav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş.,

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.,

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.,

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.

Şenpiliç Gıda San. A.Ş.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin

İHLALİ OLMAYAN FİRMALAR

Ak Piliç Tic. Ltd. Şti.,

As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.,

Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.,

Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş.,

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.,

Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,

Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.