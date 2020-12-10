Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın acı kaybı!

Acun Ilıcalı'nin bir süredir kanserle mücadele eden yakın arkadaşı Levent Bozkurt, hayatını kaybetti. Ilıcalı, eski dostuna bu sözlerle veda etti:

İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın..

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Seda Sayan ise " Mekanı cennet olsun" diyerek yanıt verdi.



LEVENT BOZKURT KİMDİR?

Emlak satış ve geliştirme işleri ile uğraşan Bozkur, Miami’de sevilen bir iş insanı olarak biliniyordu. 2010 yılından bu yana bölgede ticari işler yapan Bozkurt, emlak alanında da çalışmalar yapmıştı.

Başarılı iş insanı sosyal medya hesabı üzerinden daha önce Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Roberto Carlos, Murat Boz ve Nusret gibi isimlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşmıştı.