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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya şok!

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Birol Doğan'ın istifa ettiği öğrenildi. Ünlü televizyoncu ile “Acun Firarda” programından bu yana birlikte çalışan Birol Doğan arasında yaşananlar merak konusu oldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya şok!

Birol Doğan’ın Ilıcalı ile olan iş ilişkisini sonlandırdığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir dönem Show TV'de ekrana gelen Acun Firarda programından beri Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, Birol Doğan istifa etti.

Birol Doğan, yayınlandığı döneme damga vuran Show Tv’nin sevilen yarışmalarından “Var Mısın Yok Musun” programında “Hamdi Bey” olarak tanınıyordu.

Acun Ilıcalı'nın senelerdir sağ kolu olan Birol Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği, ikilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi. 20 yıldır abi kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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