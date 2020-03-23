Ünlü tenisçiden ilgi çekici itiraf! "Erkek arkadaşımla karantinaya girseydim…"

Tenis dünyasının en çekici raketleri arasında yer alan Kanadalı Eugenie Bouchard karantina altına nasıl girmek istediğini açıkladı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme oturan Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını sırasında yaptığı paylaşımla da dikkatleri çekti.

ERKEK ARKADAŞIMLA GİRMEK İSTERİM

26 yaşındaki tenisçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı ve yüzlerce mesaj aldı.

Bir ara 5. sıraya kadar yükseldiği dünya sıralamasında 328'e kadar gerileyen Bouchard, daha önce de sosyal medya üzerinden erkek arkadaş aradığını belirtmiş ve 2017 yılında bu şekilde bir kişiyle yemeğe çıkmıştı.

Ünlü tenisçi daha önce yaptığı açıklamada tenisi bıraktıktan sonra modellik yapabileceğini açıklamıştı.

Teniste tüm organizasyonlara 7 Haziran tarihine kadar ara verildi.