Ünlü Türemesi ne demek, TDK'ya göre Ünlü Türemesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ünlü türemesi ne demek? Ünlü türemesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ünlü türemesi kelimesi. Peki ünlü türemesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ünlü türemesi nedir, ünlü türemesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜNLÜ TÜREMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ünlü türemesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ünlü türemesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ses özelliklerine veya birbirleriyle birleşme şartlarına uygun olarak kelimenin önüne, içine veya sonuna ünlü getirilmesi: scarpina > iskarpin, ruza > oruç, limon > ilimon vb

