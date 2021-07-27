Ünlü tütün firması Philip Morris, İngiltere'de sigara satışını sonlandıracağını duyuru!

Uluslararası tütün markası olan Philipp Morri'in CEO'su Jacek Olczak İngiltere'de Marlboro ve ürettkileri diğer tüm sigara markalarının satışına 2030 yılına kadar son vereceklerini duyurdu. Olczak "Sanıyorum İngiltere’de bugünden itibaren en fazla 10 yıl içinde sigara içme sorununu tamamen çözebilirsiniz" dedi ve hükümete sigara satışlarını yasaklama çağrısında bulundu.

"HEDEF YÜZDE 5'E DÜŞÜRMEK"

Birleşik Krallık hükümeti, daha önceden parlamentoya sunduğu metinle birlikte 2030 yılına kadar İngiltere'yi, 2034 yılına kadar da İskoçya'yı sigarasız hale getirmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Bu kapsamda yetişkinlerde yüzde 14 dolayında olan sigara içme oranının yüzde 5'e indirilmesi hedefleniyor.

BİRÇOK SİGARA MARKASINI BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR

153 milyar dolar değerindeki Philip Morris şirketinin bünyesinde Marlboro’nun dışında Parliament, L&M, Chesterfield, Lark, Bond, Merit gibi birçok sigara markası bulunuyor. Şirket 2008 yılında bağlı bulunduğu Altria şirketinden ayrılmış ve o tarihten itibaren Marlboro’yu ABD içinde Altria, ABD dışında ise Philip Morris satmaya başlamıştı.

Philip Morris sigara üretimini bırakarak bir süredir dönüşüm gerçekleştirmek istiyor. Şirket ay başında İngiliz astım ilaçları üreticisi Vectura’yı almak için yaklaşık 1 milyar 5 milyon sterlin teklif vermişti. Açıklamada bunun şirketin 'geniş bir sağlık ve bakım şirketine' doğru evriminin bir parçası olduğu ifade edilmişti. Şirketin 2025 yılına kadar gelirlerinin yarısını sigarasız ürünlerden ve en az 1 milyar doları da nikotin haricindeki ürünlerden elde etme hedefini belirlediğini açıklamıştı.

Şirketin astım ilaçları üreticisi Vectura’yı alma girişimi sigara karşıtı sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmedi. Şirketin bir yandan sigara satmaya devam ederken diğer yandan sorunun çözümüne katkı sağlıyor gibi görünmesi bu kuruluşlar tarafından eleştiri topladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 8 milyon insan sigara ve diğer tütün mamullerine bağlı nedenlerden ölüyor.