Ünlü yazar Nurer Uğurlu 82 yaşında hayatını kaybetti

Divan Bahçesi, Orhan Kemal'in İkbal Kahvesi, Rüzgardan Rüzgara,Sürekli Bir İlkbahar, Masal gibi sevilen eserleirn sahibi ünlü yazar ve şair Nurer Uğurlu hayatını kaybetti.

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Ünlü yazar Nurer Uğurlu 82 yaşında hayatını kaybetti

Adanalı şair ve yazar Nurer Uğurlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazarın vefatı Yayıncılar Birliği'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu. Yayınladıkları paylaşımda, "Yayıncı, şair, araştırması Nurer Uğurlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

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