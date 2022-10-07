Ünlü yazar Nurer Uğurlu 82 yaşında hayatını kaybetti

Adanalı şair ve yazar Nurer Uğurlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazarın vefatı Yayıncılar Birliği'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu. Yayınladıkları paylaşımda, "Yayıncı, şair, araştırması Nurer Uğurlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
Yayıncı, şair, araştırmacı Nurer Uğurlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/KBNSy7RZl6— Yayıncılar Birliği (@turkyaybir) October 7, 2022