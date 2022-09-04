Ünlü yazar ve mutasavvıftan üzen haber! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti!

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi mütevelli heyeti başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Fatih Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ünlü yazar ve mutasavvıftan üzen haber! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti!

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi mütevelli heyeti başkanı Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti. 83 yaşında hayatını kaybeden İnançer, yarın öğlen namazının ardından Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Ünlü yazar ve mutasavvıftan üzen haber! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti!

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Bursa’da doğdu. Türk avukat ve müzisyen olan İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Musiki Koro Başkanlığına atandı.

Ünlü yazar ve mutasavvıftan üzen haber! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti!

Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri aldı. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı ve konuşmacı olarak yer aldı. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserlerinde müzik faaliyetlerinde bulundu. Tasavvuf konularında çeşitli makaleleri yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki çocuk babasıdır.

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