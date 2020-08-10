Ünlü yönetmen Aamir Khan, yeni filminin çekimi için Niğde'ye geldi

ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan sahnelerin , çekimlerini tamamlamak için Niğde'ye geldi.

FİLMİNİ DEMİRKAZIK DAĞI'NDA ÇEKECEK

Ünlü yönetmen Aamir Khan, filminin kalan çekimlerinin bir kısmını Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda çekmeye karar verdi. Çekimlere ekim ayında yaklaşık 300 kişilik bir ekiple başlayacak ve 45 günde tamamlanacak. Bunun yanı sıra, Aamir Khan'ın İstanbul ve Adana'da çekim yapacağı da bildiirldi. Kaldığı otele gelişi sırasında hayranları tarafından yoğun ilgi gören Aamir Khan, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Aamir Khan ile görüşen Vali Yılmaz Şimşek, ünlü aktöre, Niğde Gazozu ikram etti.

NİĞDE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Vali Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada: "Bu filmin çekimi sırasında gerekli desteği göstereceğiz, her türlü yardımı yapacağız. Daha önce ilimizde 'Mavzer' filmi çekilmişti. İnanıyorum ki bunların devamı gelecek. Niğde ve Aladağlar, Demirkazık bölgesi film çekimi açısından da marka haline gelecek. Yaptığımız marka şehir projesinde de marka yüzümüz, Demirkazık Dağı idi. Demirkazık özelliğine uygun olarak film yapımcılarını cezbediyor. Bu filmi gören kitleler, bu bölgeyi görmek isteyecekler. Bu film çekildiği zaman, Demirkazık bölgesi, dünyada tanınır hale gelecek. Hintler açısından bir destinasyon olacağına inanıyorum. Şu anda ekip nerelerde çekim yapacaklarını tespit ediyor. Demirkazık bölgesini tespit etmiş durumdalar. Ekim ayı içinde yaklaşık 300 kişilik bir ekip, 45 gün boyunca çekim gerçekleştirecek. Özellikle bir savaş sahnesinin bölgemizde çekilmesi planlanıyor." ifadelerini kulllandı.

Vali Şimşek, ünlü aktörün Niğde'yi çok beğendiğini belirterek: "Özellikle Aladağlar ve Demirkazık Dağı'nı çok beğenmiş. Aamir Khan, Demirkazık Dağı'nı Hindistan'daki dağlara benzettiğini ve burasının birçok film çekimi için uygun bir bölge olduğunu ifade etti." şeklinde konuştu.