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  3. Ünlü yönetmen paylaştı! Kenti sel vurdu 2 kişi öldü

Ünlü yönetmen paylaştı! Kenti sel vurdu 2 kişi öldü

İtalya’nın Sicilya Adası'ndın Palermo kentinde şiddetli yağışın nedeniyle gerçekleşen sel felaketinde 2 kişi öldü.

Ünlü yönetmen paylaştı! Kenti sel vurdu 2 kişi öldü 1110

Palermo'daki şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.
 