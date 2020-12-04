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  3. Ünlü Youtuber, hamile kız arkadaşını bin dolar için öldürdü!

Ünlü Youtuber, hamile kız arkadaşını bin dolar için öldürdü!

Rusya'nın Moskova kentinde Stas Reeflay isimli bir YouTuber, canlı yayın yaptığı esnada seyircisinin gazına gelerek bin dolar kazanmak için 28 yaşındaki hamile sevgilisi Valentina Grigoryeva'yı iç çamaşırıyla balkona kilitledi. Soğukta hipotermi geçiren kadın hayatını kaybederken o anlar ise kameraya böyle kaydedildi.

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04 Aralık 2020 Cuma 14:44
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