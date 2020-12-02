Ünlü Youtuberdan akıl almaz şov! Köprüden nehre atlayıp kafatasını kırdı

ABD'li ünlü YouTuber Saa Fomba, Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü'nden çılgınca bir atlayış gerçekleştirdi. Olayın ardından yardım isteyen yotuber, acil durum ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Takipçilerinin 'aptalca' olarak değerlendirdiği bu olayda Fomba'nın kafatasını kırdığı açıklandı.