Ünlüler dünyasını karıştıran yasak aşk rezaletinde bomba iddia! Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçları birbirini mi aldattı? Günlerdir, magazin gündeminde yer edinen Tv8'de hafta içi her gün canlı yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularının ortaya çıkardığı 'çok ünlü bir çift'in karı-koca birbirini aldattıklarını ve beraber oldukları kişilerin de oldukça göz önünde ünlü insanlar olduğu iddiasında bahsedilen çiftin Engin Altan Düzyatan ve

1 11 Magazin dünyası günlerdir isim verilmeden ortaya atılan yasak aşk iddiasıyla çalkalanıyor. Takvim Gazetesi'nin Kara Kedi köşesindeki yasak aşk söylentisi ortalığı karıştırırken TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında ise konu daha da dillendirildi. Skandalda bahsedilen kişilerin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.