Ünlüler dünyasını karıştıran yasak aşk rezaletinde bomba iddia! Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçları birbirini mi aldattı?
Ünlüler dünyasını karıştıran yasak aşk rezaletinde bomba iddia! Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçları birbirini mi aldattı?
Günlerdir, magazin gündeminde yer edinen Tv8'de hafta içi her gün canlı yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularının ortaya çıkardığı 'çok ünlü bir çift'in karı-koca birbirini aldattıklarını ve beraber oldukları kişilerin de oldukça göz önünde ünlü insanlar olduğu iddiasında bahsedilen çiftin Engin Altan Düzyatan ve