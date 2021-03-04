Ünlü isimlerden şehit paylaşımları!

Askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi. Bakanlık kazaya ilişkin akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada 1 askerimizin daha şehit olduğunu belirtti. Açıklamada "Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10’a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

