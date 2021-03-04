  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü isimlerden şehit paylaşımları!

Ünlü isimlerden şehit paylaşımları!

Bingöl'den Bitlis Tatvan'a giden helikopter kazasında 11 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Acı habere ilişkin paylaşımda bulunan ünlü isimler sosyal medya hesaplarında duygularını yazdı.

Ünlü isimlerden şehit paylaşımları! 1125

Askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi. Bakanlık kazaya ilişkin akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada 1 askerimizin daha şehit olduğunu belirtti. Açıklamada "Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10’a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 