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Ünlülerden 'yerli otomobil' paylaşımları

Türkiye'nin yerli otomobili, Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile tanıtıldı.

Ünlülerden 'yerli otomobil' paylaşımları 1111

Yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtıldı.