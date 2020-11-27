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  3. Ünlülerin asıl isimleri ne? İşte ünlülerin gerçek isimleri!

Ünlülerin asıl isimleri ne? İşte ünlülerin gerçek isimleri!

Türkiye'de hepimizin tanıdığı ünlü isimlerin, asıl adları vatandaşların büyük bir kesimi tarafından bilinmiyor. İşte Türk ünlülerin gerçek isimleri...

Ünlülerin asıl isimleri ne? İşte ünlülerin gerçek isimleri! 333347

KENAN PARS - KİRKOR CEZVECİYAN