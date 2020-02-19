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Ünlülerin evlilik fotoğrafları

Herkesin yakından tanıdığı bir çok ismin düğün fotoğrafları ortaya çıktı. Bazılarını tanımakta zorlanabilirsiniz. İşte tüm ayrıntılar...

Ünlülerin evlilik fotoğrafları 11139

Emel Sayın henüz 21 yaşındayken İsmet Kasapoğlu ile evlendi.