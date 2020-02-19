Ünlülerin evlilik fotoğrafları Herkesin yakından tanıdığı bir çok ismin düğün fotoğrafları ortaya çıktı. Bazılarını tanımakta zorlanabilirsiniz. İşte tüm ayrıntılar...

1 139 Emel Sayın henüz 21 yaşındayken İsmet Kasapoğlu ile evlendi.