Ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Özge Özel sosyal medyada paylaştı

Birçok ünlü ismin sık sık gittiği Özge Özel’in Etiler’deki güzellik merkezine eski sevgilisi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Olayın ardından Özge Özel, Instagmram hesabından açıklamada bulundu. Özel, sevgilisinin onu darp ettiğini, evden dışarı çıkmasına izin vermediği ve evini kurşunlayacağım diye tehdit ettiğini iddia etti.

Özge Özel paylaşımının açıklama kısmına, "kendini kurtarmak icin bana hirsiz diye ifitira atmak yakisir ama burda duyacaginiz uzre benim kimsenin 1 kurusuna dahi ihtiyacim bunlarida paylasmak istemezdim ama iftiralar karsiliginda aciklama yapmam gerekti Lutfen alti bos kanitsiz hicbirseye itibar etmeyiniz ben gerekli yerlere tum delilleri verdim verecegimde .." notunu düştüğü bir video paylaştı.

Özel bir diğer paylaşımında aşağıdaki videoya yer vererek "gidersen cok uzulurum uzulursemde seni oldururum kursun atarim ..! ne tesaduf" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, Levent Mahallesi’nde bulunan, ünlü isimlerin de müşterisi olduğu güzellik merkezi önüne 10 Mayıs saat 21.00 sıralarında gelen bir kişi, tabancayla 3 el ateş ederek otomobille kaçmıştı. Güzellik uzmanı olarak tanınan Özge Özel’in işlettiği güzellik merkezini kurşunlayan şüpheli kaçarken, durum polis ekiplerine biildirilmişti.

Yaşanan olay üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin işletme sahibinin eski erkek arkadaşı Fatih S. olduğunu belirlemişti.

İstanbul Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı. Güzellik merkezini işleten Özge Özel'in eski sevgilisi olduğu öne sürülen şüphelinin 14 suç kaydı olduğu öğrenilmişti.