ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE, MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepecik Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun, bir başka müşterinin sağ kolunu sıyırarak duvara saplandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kuaför çalışanlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine basan kişiyi kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kuaförden detay görüntü

-Kuaför çalışanlarından detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

Kaynak: DHA