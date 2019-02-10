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Ünlülerin mimarı kansere yenik düştü

Bodrum'da yaşayan mimar ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü kurucusu Cenap Tezer kansere yenik düştü.

Ünlülerin mimarı kansere yenik düştü

Bodrum'da yaşayan mimar ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü kurucusu Cenap Tezer kansere yenik düştü.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi'nin yöneticiliğini yapan ve "Ünlülerin mimarı" olarak bilinen Cenap Tezer kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Tezer'in cenazesinin Salı günü Yakaköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Ünlülerin mimarı kansere yenik düştü

Ünlülerin mimarı kansere yenik düştü

Kaynak: İHA

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